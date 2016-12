21/12/2016, 16:31

Con un tour di proiezioni che ha toccato più di cinquanta località in tutta Italia, "" il film del giovane regista Fabio Leli, diventa disponibile dal 20 dicembre 2016 anche in DVD e Blu-Ray.Il documentario sull'invasione del gioco d'azzardo in Italia, che ha avuto le prestigiose anteprime al 68° Festival del Film di Locarno e al 20° Milano Film Festival, sarà disponibile esclusivamente sul sito internet www.vivereallagrandeilfilm.it in offerta promozionale fino al 6 gennaio 2017." analizza e documenta, in maniera spietata, la piaga sociale del gioco d’azzardo, il disfacimento progressivo della società italiana (famiglie, anziani e nuove generazioni), le gravi responsabilità della classe politica, il potenziale criminogeno collegato al settore, le lobby affaristiche, le patologie connesse, la pubblicità ingannevole, l’omertà dei media, le collusioni con la criminalità organizzata e la solitaria battaglia contro il gioco d’azzardo, combattuta da pochi coraggiosi.Definito da Repubblica “”, il film è stato già proiettato nei cinema e nelle scuole di Lombardia, Trentino, Emilia Romagna, Marche, Puglia, Campania, Toscana, Veneto, Sicilia, Piemonte e Abruzzo.Un’occasione imperdibile per porre l’attenzione su un fenomeno senza controllo che sta distruggendo tante famiglie italiane e generando diseconomia e malessere sociale.