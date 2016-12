Note di regia di "I'm Not Alone"

I’m not Alone è un video realizzato a Bucarest durante il progetto di residenza artistica “Engage 2012”. E’ un lavoro nato riflettendo sulle categorie di inside/outside. Ero straniera e appena arrivata in questa città di cui non conoscevo assolutamente nulla. Ero totalmente outside. Camminavo con la testa all’insù fotografando gli imponenti palazzi costruiti durante l’epoca comunista. Gli enormi cartelloni pubblicitari ovunque e gli innumerevoli centri commerciali fanno di Bucarest una città profondamente segnata dal corto circuito tra il suo passato e il suo presente. Qua e là, nelle piazze centrali, c’erano focolai di persone in rivolta. In questo paese, il comunismo e il capitalismo hanno fallito entrambi. Quest’ultimo è arrivato come una forma di sfruttamento e colonizzazione creando nella popolazione un senso di delusione e disperazione. Continuavo a incontrare solo persone che si lamentavano e a un certo punto ho iniziato a cercare qualcuno che avesse un’energia costruttiva. E’ così che ho incontrato Cristina e Alexandru Dan, due attivisti illuminati che credono nel potere proiettivo delle parole e in una rivoluzione che non può nascere che da una propria personale evoluzione. Ho iniziato a seguirli durante la campagna che svolgono per ridare alla gente fiducia nelle proprie qualità. Ogni pomeriggio, dopo il lavoro – Cristina è archivista e Alexandru è un ingegnere disoccupato – la coppia va in giro per la città con una bacheca sulla quale chiedono alle persone che incontrano di scrivere una qualità dei rumeni. « Le persone hanno perso fiducia nel futuro e hanno smesso di credere in se stesse e nelle proprie potenzialità » mi dicono « Per questo motivo il nostro progetto si chiama « I rumeni sono bellezze », vogliamo rimettere in circolo le parole positive che sono andate perdute, vogliamo che le persone ricordino che siamo un popolo dalle grandi qualità ». A ogni partecipante, in cambio, offrono un origami su cui è stato prima disegnato un mandala, una spilletta con i colori della bandiera rumena e il testo « Nu sunt Singur », scritto da Alexandru e interpretato da Cristina nel video omonimo che abbiamo girato insieme, a casa dei suoi genitori, dove a quel tempo vivevano, nel quartiere popolare della Colentina.