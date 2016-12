BERLINALE 67 - Annunciati i primi titoli

21/12/2016, 15:17

Simone Pinchiorri



Annunciati i primi film che parteciperanno alla sessantasettesima edizione della, in programma nella capitale tedesca dal 9 al 19 febbraio 2017.Questi i titoli divisi per sezione:- Teströl és Lélekröl (On Body and Soul) di Ildiko Enyedi (Ungheria)- Ana, Mon Amour di Călin Peter Netzer (Romania / Germania / Francia)- Beuys di Andres Veiel (Germania)- Colo di Teresa Villaverde (Portogallo / Francia)- The Dinner di Oren Moverman (USA)- Félicité di Alain Gomis (Francia / Senegal / Belgio / Germania / Libano)- The Party di Sally Potter (UK)- Pokot (Spoor) di Agnieszka Holland (Polonia / Germania / Repubblica Ceca / Svezia / Slovacchia)- Toivon Tuolla Puolen (The Other Side of Hope) di Aki Kaurismäki (Finlandia)- Una Mujer Fantástica (A Fantastic Woman) di Sebastián Lelio (Cile / Germaia / USA / Spagna)- La Reina de Espańa (The Queen of Spain) di Fernando Trueba (Spagna)- Le jeune Karl Marx (The Young Karl Marx) di Raoul Peck (Francia / Germania / Belgio)- Últimos días en La Habana (Last Days in Havana) di Fernando Pérez (cuba / Spagna)- Acht Stunden sind kein Tag (Eight Hours Don't Make a Day) di Rainer Werner Fassbinder (Germania)- Vazante di Daniela Thomas (Brasile / Portogallo)- I Am Not Your Negro di Raoul Peck (Francia / USA / Belgio / Svizzera)- The Wound di John Trengove (Sudafrica / Germania / Olanda / Francia)- Política, manual de instrucciones (Politics, Instructions Manual)di Fernando León de Aranoa (Spagna)- Combat au bout de la nuit (Fighting Through the Night) di Sylvain L’Espérance (Canada)- Casting JonBenet di Kitty Green (USA)- Honeygiver Among the Dogs di Dechen Roder (Butan)- Centaur di Aktan Arym Kubat (Kyrgyzstan / Francia / Germania / Olanda)- Pendular di Julia Murat (Brasile / Argentina / Francia)- Ri Chang Dui Hua (Small Talk) di Hui-chen Huang (Taiwan)- Untitled di Michael Glawogger, Monika Willi (Austra / Germania)- Avanti Popolo di Rafi Bukai (Israele)- Canoa di Felipe Cazals (Messico)- Schwarzer Kies (Black Gravel) di Helmut Käutner (Germania)