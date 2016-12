BERGAMO FILM MEETING 35 - Torna il Kino Club

21/12/2016, 12:41

Dal 13 al 18 marzo 2017, in occasione della 35a edizione del Festival cinematografico, torna il, la sezione per i più giovani, con un programma sempre più ricco di proposte ed eventi dedicati agli alunni dai 6 ai 18 anni.Il KINO CLUB, che nel 2016 ha coinvolto 450 studenti delle scuole superiori, oltre a 200 alunni della primaria e a 280 studenti provenienti da università e corsi di specializzazione dall’Italia e dall’estero, vuole avvicinare bambini e adolescenti al cinema d’autore attraverso opere di respiro internazionale, vicine alle tematiche specifiche dei ragazzi.Durante la prossima edizione di Bergamo Film Meeting, il Kino Club offrirà una selezione di lungometraggi presentati ai maggiori festival internazionali, poco visti o ancora inediti in Italia - come il pluripremiato Ma vie de courgette (La mia vita da zucchina) di Claude Barras, Song of the Sea (La canzone del mare) di Tomm Moore, Jamais contente (Miss Impossible) di Émilie Deleuze e Min Lilla Syster (My Skinny Sister) di Sanna Lenken - interessanti sia dal punto di vista del linguaggio filmico che delle tematiche affrontate.La proposta sarà arricchita da una collezione di capolavori del passato, i film candidati al premio Oscar come miglior corto di animazione dagli anni ‘60 ad oggi, che mostreranno le tecniche e gli stili che hanno precorso le tendenze attuali.Novità della 35a edizione è poi la collaborazione con il KloosterKino di Nijmegen (Paesi Bassi), festival di cortometraggi di animazione, che offrirà ai ragazzi la possibilità di assistere alla proiezione dei “best of” del festival olandese.I percorsi di visione dell'edizione 2017 saranno suddivisi per età (KIDS+ e 14+) e si svolgeranno da lunedì 13 a sabato 18 marzo, presso il cinema Capitol (via Torquato Tasso, 41 - Bergamo), in due fasce orarie (9.00 - 11.00 e 11.00 - 13.00).Il programma del Kino Club si completerà con visite guidate, workshop e laboratori.