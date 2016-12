Il Biografilm Festival dal 9 al 19 giugno 2017

21/12/2016, 12:57

Dal 9 al 19 giugno 2017 torna a Bologna, il primo evento cinematografico internazionale interamente dedicato a biografie e racconti di vita, per una tredicesima edizione imperdibile e ricca come ogni anno di film in anteprima, grandi eventi e concerti e prestigiosi ospiti.Ancora una volta, come nelle due edizioni precedenti, il tema principale del festival sarà la rivoluzione digitale e il modo in cui le nuove tecnologie influenzano le nostre vite, ma nell’anno di La La Land un altro tema importante travolgerà Biografilm: la danza, con una selezione di film dedicati, sia di fiction che documentari, che costituiranno una sorta di filone tematico parallelo alle altre sezioni del festival.Ne è un chiaro esempio il sorprendente film d’apertura della sezione Biografilm Europa: "", di Stéphanie Di Giusto, che riscopre Loïe Fuller, grande protagonista della meravigliosa Parigi dei primi del Novecento. Coperta da metri di seta, circondata di luci elettriche e colori, Loïe reinventava il suo corpo a ogni esibizione, sorprendendo il pubblico con la sua ipnotica e celebre “serpentine dance”. Ma l’incontro con Isadora Duncan avrebbe cambiato tutto. Nel cast, la poliedrica Soko, cantante, attrice e performer sempre più affermata, Gaspard Ulliel, in questi giorni protagonista nelle sale italiane di È solo la fine del mondo di Xavier Dolan, e Lily-Rose Depp.Allo stesso filone tematico appartiene il film di chiusura del festival, "", spettacolare docufilm diretto da Thierry Demaizière e Alban Teurlai sul ballerino e coreografo di fama mondiale Benjamin Millepied (Il Cigno Nero) e sul suo tentativo, in qualità di direttore artistico dell’Opéra di Parigi, di rivoluzionare lo scenario e i codici della danza classica.Il film sarà presentato in anteprima italiana in occasione della cerimonia di premiazione di2017 che, dopo il grande successo dell’anno scorso, si svolgerà anche quest’anno nei prestigiosi spazi del Teatro Comunale di Bologna.Per quanto riguarda gli ospiti di questa edizione, invece, arriva già un’importante conferma: quella della presenza a2017 di, che sarà protagonista di un omaggio, nell’ambito del quale le sarà consegnato il, il premio che ogni annodedica alle grandi personalità della cultura che hanno lasciato un segno profondo nella storia contemporanea.Nell’attribuire il premio ariconosce il talento indiscusso e indiscutibile di quella che è a tutti gli effetti una delle grandi protagoniste della Storia del teatro e del cinema italiani, una personalità assoluta che è difficile da contenere in un solo ruolo, capace di trasformarsi e, da attrice, diventare anche scrittrice o regista, fino a rendere la propria stessa vita un oggetto di racconto in "", il libro scritto a quattro mani con Dacia Maraini, poi divenuto un film diretto da Marco Ferreri. Nel corso della sua carriera ha lavorato con tutti i più importanti registi italiani, da Pasolini ai fratelli Taviani, da Lina Wertmüller a Marco Bellocchio e Paolo Sorrentino, ma si è anche prestata, soprattutto in anni recenti, a opere più sperimentali di autori giovani e meno conosciuti.Quella diè una personalità a tutto tondo che si è espressa a più livelli con grandissima intensità, sempre disposta a mettersi in gioco e ad affrontare nuove sfide. L’ultima in ordine di tempo è quella del doppiaggio: la Degli Esposti ha infatti recentemente prestato la sua voce alla protagonista del film animato "", programmato a Bologna in esclusiva all’I Wonder Pictures Pop Up Cinema, presso l’Oratorio di San Filippo Neri.Proprio l'Oratorio di San Filippo Neri, il suggestivo spazio della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, sarà una delle location di2017 grazie alla collaborazione con Mismaonda, che ha già reso possibile l’esperienza del Pop Up Cinema.Nel 2017 si festeggia infine una ricorrenza importante: la, l'innovativo progetto di formazione promosso da Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, compie 5 anni. Per l’occasione, nei giorni del festival sarà organizzata una serie di attività celebrative che vedranno coinvolti anche gli studenti delle edizioni passate, fianco a fianco con gli studenti dell’edizione 2017.