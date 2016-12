Su Iris la rassegna "Un Secolo con Dino"

21/12/2016, 17:36

" - dal 22 dicembre, ogni giovedì, in prima e seconda serata, per cinque appuntamenti - è la rassegna che, nel centenario della nascita, Iris dedica a Dino Risi (Milano, 23 dicembre 1916 - Roma, 7 giugno 2008).La nuova iniziativa della rete Mediaset dedicata al grande cinema propone dieci classici, a partire da “”, per l’omaggio a colui che ha rivoluzionato la commedia all’italiana privandola dello scontato lieto fine.Massimo esponente del genere (con Mario Monicelli e Luigi Comencini), Risi ha vinto un Leone d’Oro alla Carriera, un David di Donatello come Miglior Regista ed è stato insignito dell’onorificenza di Cavaliere di Gran Xroce dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana da Carlo Azeglio Ciampi.” - in apertura del ciclo - è l’opera più indissolubilmente legata al nome di Dino Risi. Antesignana dei road-movie americani, la pellicola vede Vittorio Gassman in versione cialtrone quarantenne e Jean-Louis Trintignant timido ed impacciato studente, sullo sfondo dell'Italia del boom economico. Sceneggiatura di Ettore Scola. Musiche di Riz Ortolani.Tra gli altri titoli di "" spiccano “” (il primo della trilogia),” (anticipatore di temi molto vicini a tangentopoli) e “Straziami ma di baci saziami” ("", secondo Walter Veltroni in "", Sperling & Kupfer).Questa la programmazione di "":”, 1962 con Vittorio Gassman, Jean-Louis Trintignant, Catherine Spaak”, 1987 con Serena Grandi, Luca Barbareschi”, 1963 con Vittorio Gassman, Ugo e Ricky Tognazzi, Michèle Mercier”, 1971 con Carlo Giuffré, Monica Vitti, Enrico Maria Salerno”, 1971 con Ugo Tognazzi, Vittorio Gassman”, 1968 con Vittorio Gassman, Ann-Margret, Oreste Lionello, Liana Orfei, Yvonne Sanson”, 1968 con Nino Manfredi, Ugo Tognazzi, Moira Orfei”, 1967 con Vittorio Gassman, Luigi Vannucchi, Ann-Margret, Eleanor Parker”, 1986 con Lino Banfi, Maurizio Ferrini, Isabella Russinova, Maurizio Micheli”, 1965 con Vittorio Gassman, Amedeo Nazzari, Silvana Pampanini, Nino Manfredi