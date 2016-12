Fondo Sviluppo Coproduzioni Italia- Francia 2017: aperte le iscrizioni

21/12/2016, 11:57

Sono aperte fino al 3 marzo 2017 le iscrizioni alla prima scadenza 2017 del. La dotazione annuale del fondo ammonta a 500.000 € (250.000 € messi a disposizione dal MiBACT e 250.000 € dal CNC). Il contributo massimo per ciascun progetto non potrà essere superiore al 70% del preventivo di sviluppo e non potrà superare i 50.000 €. Sono eleggibili progetti (fiction, animazione e documentario) in coproduzione tra Italia e Francia, destinati a una prima diffusione nelle sale cinematografiche e di durata superiore a 75 minuti.Per maggiori info, cliccare qui