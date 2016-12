Natale al Museo Nazionale del Cinema di Torino

20/12/2016, 16:49

In occasione delle prossime festività, ildi Torino sarà regolarmente aperto con i seguenti orari:- Lu. Mc. Gi. Ve. Do. 9.00 - 20.00- Sabato 9.00 - 23.00- Martedì chiusoQueste le variazioni di orario e le aperture straordinarie:- sabato 24 dicembre (Vigilia) 9.00 - 18.00 (variazione orario)- domenica 25 dicembre (Natale) 11.00 - 20.00 (variazione orario)- lunedì 26 dicembre (S. Stefano) 9.00 - 20.00- martedì 27 dicembre 9.00 - 20.00 (apertura straordinaria)- sabato 31 dicembre 9.00 - 18.00 (variazione orario)- domenica 1 gennaio (Capodanno) 15.00 - 20.00 (variazione orario)- martedì 3 gennaio 9.00 - 20.00 (apertura straordinaria)- venerdì 6 gennaio (Epifania) 9.00 - 20.00Prosegue l’avvincente percorso di Salita della Cupola attraverso le visite guidate senza prenotazione con i seguenti orari:- sabato 24 dicembre (Vigilia) 12.00 e 16.30- domenica 25 dicembre (Natale) 12.00 e 16.30- lunedì 26 dicembre (S. Stefano) 12.00 e 16.30- sabato 31 dicembre 12.00 e 16.30- domenica 1 gennaio (Capodanno) 16.30- venerdì 6 gennaio (Epifania) 12.00 e 16.30- sabato 7 gennaio 12.00 e 16.30- domenica 8 gennaio 12.00 e 16.30Si ricorda che fino al 9 gennaio 2017 è possibile visitare la grande mostra "" che ricostruisce interamente la carriera artistica del regista, dalle polaroid degli inizi, agli acquerelli, passando per i dipinti e i cut-up fotografici e con al centro, naturalmente, il cinema, con tutte le sue influenze letterarie, artistiche e musicali.Per tutto il periodo prenatalizio il pubblico è invitato ad addobbare il grande Albero di Natale, al piano terra della Mole Antonelliana, con foto, oggetti e decorazioni ispirate al cinema e alle collezioni del Museo.Numerose le attività proposte per il pubblico e per le famiglie. Dal 25 dicembre al 8 gennaio sono previste, tutti i giorni alle ore 11.00 le visite guidate "", attività studiata per coinvolgere i bambini (sopra i 4 anni) e le famiglie in un percorso animato che li accompagna dalla nascita della settima arte fino al cinema contemporaneo, mentre tutti i pomeriggi alle ore 16.00, si terranno le visite guidate "", con un percorso che offre una visione d’insieme di alcune sezioni del museo (Archeologia del Cinema e Macchina del Cinema) e destinate ad un pubblico adulto. Venerdì 6 gennaio 2017 alle ore 16.00 appuntamento speciale per bambini (dai 6 anni) con "" laboratorio dedicato al Set, dove i sogni diventano realtà grazie agli effetti speciali del cinema.Per info www.museocinema.it La Bibliomediateca e l’Archivio resteranno chiusi al pubblico da sabato 24 dicembre 2016 a domenica 8 gennaio 2017 compresi. Il servizio riprenderà regolarmente lunedì 9 gennaio 2017.Nei giorni del 24.12 e del 31.12 al Cinema Massimo non verrà effettuata la proiezione di seconda serata.