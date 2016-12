Per Natale su Sky Cinema in prima TV "Il Professor Cenerentolo"

23/12/2016, 16:30

Arriva, in prima tv, su Sky Cinema Uno, l’ultima commedia di Leonardo Pieraccioni con Laura Chiatti protagonista e l’attore-regista nei panni di un moderno Cenerentolo. Umberto è un ingegnere che ha tentato una rapina in banca ed è stato colto con le mani nel sacco. In carcere l’uomo incontra Morgana, una bella insegnante di ballo che lo scambia per un operatore culturale. Umberto decide così di alimentare l'equivoco e inizia ad inventarsi mille occasioni per sgattaiolare fuori di prigione, nonostante il rientro obbligatorio a mezzanotte.L'ppuntamento con "" è per domenica 25 dicembre 2016 alle ore 21.15