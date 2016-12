NASTRI D'ARGENTO - 70 anni da Oscar®

Dante Spinotti con il Nastro D'Argento



20/12/2016, 16:02

Natalia Giunti



Appuntamento il 10 Marzo all’Auditorium Parco della Musica in collaborazione con la Fondazione Cinema per Roma (CityFest) nel quadro di un calendario dei Nastri che si apre a Febbraio con i Documentari e prosegue, dopo la serata Oscar® con i Corti d’Argento (20 Aprile) , le ‘cinquine’ al Museo MAXXI (6 Giugno) e i Nastri a Taormina (sabato 1° Luglio)Nastri d’Argento ai Premi Oscar® italiani in una ‘reunion’ dedicata all’eccellenza del nostro cinema nel mondo: è l’evento speciale con il quale il Sngci - Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani - ha deciso di siglare, con un gran finale, i suoi primi 70 anni di storia e il ‘compleanno’ di un premio –i Nastri d’Argento - che per ‘anzianità’ è secondo nel mondo solo agli Oscar®.Il via oggi a Roma, alla Casa del Cinema, con l’annuncio ufficiale e la consegna di un premio (anticipato, anche in rappresentanza della ‘squadra’ italiana che lavora da anni e sempre di più a Los Angeles) al grande cinematographer: due nomination agli Oscar® (per L.A.Confidential, 1997 e The Insider, 1999) e, tra i molti riconoscimenti internazionali, quattro -oltre i due premi conquistati- ai Nastri d’Argento.Premio speciale, tra i giornalisti, anche ad una firma che tra gli uffici stampa ha lasciato un segno memorabile tra Cinecittà e Hollywood: Mario Longardi, per molti anni legato ai più grandi, nel cinema e nel mondo dei premi, da Federico Fellini a Gian Luigi Rondi.“È un’iniziativa mai sinora realizzata nel cinema italiano” spiega a nome del Direttivo la Presidente dei giornalisti cinematografici. “Una celebrazione affettuosa per un anniversario importante- i nostri 70 – ma soprattutto un evento che sarà inevitabilmente memorabile per la qualità e l’originalità di un parterre mai riunito finora”.Infine, come grande augurio a tre giovanissimi autori premiati con altrettante ‘borse’ di formazione dai Nastri, in collaborazione con SIAE, il Sngci ha scelto questa significativa occasione per consegnare tre targhe aI Nastri guardano alla memoria e alla Storia del cinema italiano e dei suoi talenti ma -sempre di più- anche ai giovani e al futuro.