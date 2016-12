Ivan Cotroneo con "Un Bacio" ospite di FICE Emilia Romagna

20/12/2016, 11:14

per il pubblico e per le scuole, arricchito da incontri e dibattiti. Tratto dall’omonimo romanzo scritto dal regista stesso, il film ha come protagonisti tre ragazzi sedicenni, che frequentano la stessa classe e che, per motivi differenti, vengono isolati dagli altri coetanei. E' un film sull’adolescenza, sulle prime volte, sulla ricerca della felicità, ma anche sul bullismo e sull’omofobia, sui modelli e sugli schemi che impediscono di trovare la strada della propria realizzazione.Martedì 20 dicembre il film verra proiettato al cinema Italia per il pubblico alle ore 18 e 21.15. Allo spettacolo delle ore 21.15 saràper un incontro con gli spettatori condotto dalla critica cinematografica Roberta Ronconi e organizzato in collaborazione con, nell'ambito della rassegna “Riusciranno i nostri eroi”, dedicata al nuovo cinema italiano.Mercoledì 21 e giovedì 22 sono state organizzate due mattinate (già al completo) per le scuole superiori di secondo grado di Molinella e Medicina, nell'ambito del progetto "Un bacio experience".Dopo l’esperienza del tour di UN BACIO (uscito il 31 marzo 2016), in cui Ivan Controneo ha incontrato migliaia di studenti di tutta Italia che grazie al film hanno trovato le parole per raccontarsi e parlare liberamente dei temi da esso trattato, il Ministero dell’Istruzione e Indigo Film, in collaborazione con le associazioni, hanno deciso di iniziare insieme un nuovo importante percorso di sensibilizzazione ed educazione al rispetto e alle diversità. Ivan Cotroneo incontrerà gli studenti il 21 dicembre al termine della proiezione mattutina delle ore 9.30.Gli studenti e gli insegnanti che parteciperanno a questa esperienza saranno invitati a contribuire alla lotta al bullismo attraverso una rifessione profonda e a produrre un video, una registrazione o un elaborato testuale nel quale raccoglie la rifessione maturata intorno a una delle tre parole chiave del progetto: bullismo, amicizia e futuro. I materiali prodotti saranno raccolti e pubblicati in rete nel mese di febbraio 2017 su un "social wall" appositamente creato.