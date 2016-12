Apertura del FISH&CHIPS Film Festival con l'anime BELLADONNA OF SADNESS

20/12/2016, 10:06

La 2° edizione del, unico festival in Italia dedicato al cinema erotico e del sessuale internazionale, verrà inaugurata(Via Verdi 18, Torino) con il titolo cult d’animazionedi Eichii Yamamoto (Kanashimi no Belladonna, 1973-2016, animazione, 93’, Giappone), presentato in anteprima nazionale nella versione restaurata in 4k.Fish&Chips Film Festival è un progetto indipendente realizzato grazie a coloro che credono nell’importanza di dare attenzione a un elemento fondamentale della vita di ognuno, come il sesso, senza discriminazioni. Per questa edizione, Fish&Chips è lieto di avere tra i propri sostenitori Pornhub, popolare piattaforma di pornographic video sharing, che spesso unisce il sesso a iniziative sociali: contro la violenza domestica e per la ricerca sul tumore al seno, per salvare le balene e fermare la deforestazione. Inoltre, Pornhub, convinto della potenza dell’arte visuale, sostiene il NYC Porn Film Festival e adesso anche Fish&Chips!La fascinazione del cinema e delle immagini, è il mezzo con cui anche il Fish&Chips Film Festival porta avanti la propria mission e fa immergere lo spettatore nel vasto mondo del sesso passando per amore, erotismo e pornografia. Immagini dal forte valore estetico, come quelle di: anime psichedelico e underground dall’erotismo esplicito, liberamente ispirato al saggio «Satanismo e stregoneria» dello storico francese Jules Michelet, sull’oppressione della donna nel tardo Medioevo, e fu presentato alla 23a Berlinale nel 1973.In questa avventura grafica che mette in scena un universo straniante, una tragica eroina che si ribella ai soprusi, in una Francia medievale popolata da demoni e spiriti, incarna la liberazione sessuale femminile. Scene crude e conturbanti si fondono in raffinate illustrazioni chiaramente influenzate da Klimt, ma anche da Degas e Kandinsky, creando un contrasto che inchioda lo spettatore e rendeuna pietra miliare nella storia del cinema di animazione. La fama di questo cartoon si deve anche alla colonna sonora con le musiche, composte e dirette dal pianista Masahiko Satoh, che ne fanno una rock-opera in stile 70’s, che spazia dal progressive rock alla Psychedelia, dall’Acid-jazz alla canzone melodica.Ultimo della trilogia di film erotici, composta anche da Le Mille e Una Notte e Cleopatra e voluta da Osamu Tezuka, capo della Mushi Productions, Belladonna of Sadness uscì in un momento cruciale per il Giappone, raggiunto nei primi anni ’70 dal movimento di liberazione sessuale che stava travolgendo l’Europa e gli Stati Uniti.Dopo il recente restauro in 4k del distributore statunitense Cinelicious Pics, il film sta ritrovando nuova fama ai festival di tutto il mondo, sia per la bellezza delle immagini che per la sua (anti)eroina, per molti emblema del femminismo per la sua libertà nell’assecondare i desideri del proprio corpo.La 2a edizione del Fish&Chips Film Festival proseguirà fino a domenica 22 gennaio con i concorsi per lungometraggi e cortometraggi, mostre, incontri e gli omaggi a due signore del porno:Marilyn Chambers, scomparsa nel 2009 a 57 anni, viene ricordata soprattutto per il suo debutto nel cinema hardcore nel film Behind the Green Door che ottenne successo anche al Festival del Cinema di Cannes nel 1973 e la rese una celebre pornostar della “Golden Age of Porn”; una carriera che non le impedì di cimentarsi come attrice anche per David Cronenberg nel film Rabid – Sete di Sangue, nel 1977.Giuliana Gamba è stata la prima donna a sperimentare il genere hard nel nostro paese come regista, sceneggiatrice e produttrice, contribuendo a quella rivoluzione sessuale che il porno - negli anni ‘70 e ’80 - ha incarnato in Italia. Nel 1981 dirige Pornovideo e Claude e Corinne, un ristorante particolare; l’anno successivo firma La lingua di Erika. Si dedica al cinema erotico con La cintura, tratto da un testo di Alberto Moravia e interpretato da Eleonora Brigliadori, e poi cambia completamente genere lavorando per la RAI.Fish&Chips è realizzato da Associazione Fish&Chips, con il partner Museo Nazionale del Cinema, il main sponsor Pornhub, lo sponsor Gold Tattoo, gli sponsor tecnici La Valigia Rossa, Bijoux indiscrets, 001 Edizioni e Tempietto Tantrico, i media partner Radio Banda Larga, Agenda del Cinema Torino, Taxidriver e Lacumbia.Fish&Chips ringrazia tutte le persone che sostengono il festival attraverso la campagna di crowdfunding CONCENTRATO DI PIACERE, attiva sulla piattaforma Eppela fino al 31 dicembre 2016 www.eppela.com/it/projects/11017-fish-chips-film-festival-ii-edizione