"Pinocchio" di Matteo Garrone e "La Vita Ti Arriva Addosso" di Paolo Sassanelli sostenuti da Eurimages

19/12/2016, 20:57

Simone Pinchiorri



Sono stati scelti tredici nuovi film che accedono alle sovvenzioni, Fondo del Consiglio d'Europa che finanzia solo film coprodotti da più Paesi Europei.Due le opere italiane che accederanno alle sovvenzioni: "" di Matteo Garrone, e "", opera prima di Paolo Sassanelli.Questa la lista di tutte le opere sovvenzionate:- Wicked Games (Böse Spiele) di Ulrich Seidl (Austria, Germania, Francia)- Double Bind (Duelles) di Olivier Masset-Depasse (Belgio, Francia)- Memoirs from the Cell (Memorias del Calabozo) di Álvaro Brechner (Spagna, Francia, Argentina, Uruguay)- Where are you, João Gilberto? (Wo bist du, João Gilberto ?) di Georges Gachot (Svizzera, Germania, Francia)- About Endlessness (Om det oändliga) di Roy Andersson (Svezia, Germania, Francia, Norvegia)- The Crossing (La Traversée) di Florence Miailhe (Francia, Germania, Repubblica Ceca)- Wild Witch (Vildheks) di Kaspar Munk (Danimarca, Ungheria, Norvegia)- Kings di Deniz Gamze Ergüven (Francia, Belgio)- Virgins di Keren Ben Rafael (Francia, Israele, Belgio)- The Cellar (Pivnica) di Igor Voloshin (Slovacchia, Russia, Repubblica Ceca)- Lady Winsley di Hiner Saleem (Francia, Turchia, Belgio)