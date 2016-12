Nuovo Bando EACEA e Distribuzione Automatica di Europa Creativa

24/12/2016, 18:26

É stato pubblicato il nuovo Bando EACEA 25/2016 per progetti di Film Education che ha come obiettivo di stimolare l'interesse degli spettatori, in particolare del pubblico giovane, verso i film e le opere audiovisive europee. Lo scopo è promuovere l'alfabetizzazione e l'educazione cinematografica al fine di accrescere la conoscenza dei film europei, comprese le opere del patrimonio audiovisivo e cinematografico. I progetti devono essere basati su una percentuale significativa di film europei. Il budget complessivo annuale disponibile è 1,4 milioni di euro. I progetti richiedono un minimo di tre partner, almeno due dei quali operanti nel settore dell'educazione cinematografica, e provenienti da tre diversi Paesi partecipanti al Sottoprogramma MEDIA con almeno tre lingue diverse. La scadenza è stata fissata al 2 marzo 2017.Il Bando Distribuzione Automatica 18/2016 si propone di agevolare gli investimenti nella distribuzione di film europei originati in un territorio differente da quello del distributore (film non nazionali). Lo schema si compone di due fasi: generazione di un fondo potenziale proporzionale al numero dei biglietti venduti per film europei non nazionali ereinvestimento del fondo potenziale in coproduzione di film europei non nazionali; acquisizione di diritti di distribuzione (per es. minimo garantito) di film europei non nazionali e le spese di edizione (copie, doppiaggio, sottotitoli), di promozione e di pubblicità per film europei non nazionali. La scadenza per la generazione del fondo potenziale sarà il 28 aprile 2017