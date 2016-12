I vincitori della nona edizione di Omovies

19/12/2016, 18:13

Con un affollatissimo Gran Gala all’istituto Grenoble si è conclusa la nona edizione di, Festival del Cinema GLBT ideato da Carlo Cremona e Marco Maria Taglialatela, soci fondatori di IKen Onlus , e divenuto in brevissimo tempo il più importante del mezzogiorno.Presentata dalla drag queen Ines Rodriguez con allegria e misura, la serata si é aperta con un’esibizione al pianoforte del giovanissimo Lorenzo Traverso che ha eseguito un brano di Chopin, e dopo il saluto del direttore artistico Carlo Cremona e del padrone di casa, il console francese Jean-Paul Seytre, il coro corAcor – Napoli Rainbow Choir ha omaggiato quest’ultimo con una toccante versione de La Marsigliese, accompagnato dal Maestro Marco Traverso , padre di Lorenzo.La giuria che ha esaminato i film in concorso, presieduta da Giuseppe Colella, era composta da Giulio Baffi, Ivan Bacchilega, Ethan Eretico Bonali, Cristina Cennamo, Lorenzo Crea, Lorenzo di Las Plassas, Gea Martire, Anna Paola Merone, Salvio Parisi, Eduardo Ronca, Anna Gesualdi e Stefania Rimini.Importante la presenza istituzionale di Chiara Marciani, Assessore Regionale alle Pari Opportunità, che ha consegnato un premio speciale ad Andrea Francesco Ermanno Giuliano per il cortometraggio “”, basato sulla sua esperienza di violenta omofobia subita quando abitava in #Ungheria.Giorgio Zinno, sindaco di #SanGiorgioaCremano, è stato il primo politico italiano ad unirsi civilmente con il proprio compagno, ed è toccato a lui premiare, per la categoria mediometraggi nella sezione documentari "", film brasiliano di Victor Reis Aleixo con la seguente motivazione: "". A ritirare il premio Ileana Capurro, presidente dell’ Atn – Associazione transessuale Napoli (ATN).Viene dal #Brasile anche il vincitore, per la categoria lungometraggi, della sezione documentari: "", di Luciana Avellar, con la seguente motivazione:"".A dare una salutare iniezione di ritmo e di contagiosa energia é stata la cantante attrice Anna Capasso che sarà presto sugli schermi con “Gramigna” di Sebastiano Rizzo, al fianco di Biagio Izzo, Enrico Lo Verso e Teresa Saponangelo.Anna Capasso ha poi consegnato una menzione speciale a Luigi Pironaci, regista del film “”, premiato per “”.Due i premi speciali, entrambi di grande valore: il primo, consegnato dal blogger Ethan Eretico Bonali, in transizione per diventare uomo (F to M), è andato a, star di #Bollywood che è ritornato ad #OFF nella veste di danzatore e che ha incantato la platea con due danze tradizionali indi, e il secondo aautore dell’opera che quest’anno ha rappresentato l’immagine diMolto toccante il videoclip scritto e diretto da Rosalia Porcaro, che poi, dal palco, ha trascinato la sala in uno dei suoi irresistibili monologhi.Così come ha deliziato la platea la piccola suite preparato dal coro corAcor – Napoli Rainbow Choir ed il numero “sciantoso” della Rodriguez.E’ stata poi la volta della presentazione della clip che ha accompagnato tutte le giornate del festival, inaugurato dal Party a Palazzo Caracciolo e proseguito nelle sale dell’Accademy Astra: #Gaymorra. A parlare della web-series è stato uno dei protagonisti, Mauro de Simone (alias Cuoricino).L’attore e conduttore Ivan Bacchilega, cordiale ed elegante come sempre, ha poi premiato, per la categoria Cortometraggi, sezione fiction, “” di #Maxime Pourbaix, con la seguente motivazione: ""i.Restando alla sezione fiction, ma nella categoria mediometraggi, la vittoria è andata al toccante “” di Leandro Goddinho, altro film brasiliano, molto amato dal direttore artistico Carlo Cremona, e che ha vinto per “”.Per ricordare la cantante trans ValentinaOk, recentemente scomparsa, è stato istituito un apposito premio OK, consegnato da Lorenzo di Las Plassas, appannaggio della clip “”, diretto da Ciro Grieco, scritto da Domenico Pizzoni ed interpretato dalla mitica Samantha Delle Coccinelle e da SASY Reccia.L’ultimo premio, consegnato dal presidente di giuria Giuseppe Colella, è andato al lungometraggio, sezione fiction, “” di Giovanni Coda ( Jo Coda) , film italo-americano che ha vinto per questi motivi: “”.Gran finale con il maestro Marco Traverso, che accompagnato al pianoforte dal figlio Lorenzo, ha eseguito “” di Elgar.Un festival che, quest’anno, ha premiato, per la sua interpretazione in “”, di Giuseppe Bucci, e che ha visto la presenza di Lisa Fusco subrettina, del mitico e storico femminiello “Tarantina” e di Vladimir Luxuria, madrina di OMOVIES 9.Molto importante la collaborazione con le scuole (OMOVIES@school), curata da Marco Maria Taglialatela, con una bella rappresentanza in sala di studenti ed insegnanti.