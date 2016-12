Conclusa la prima edizione della Mostra del Cinema di Taranto

19/12/2016, 18:00

C’erano praticamente tutti: attori, registi, istituzioni, filmaker e organizzatori. Grande festa domenica sera al Relais Histò sul Mar Piccolo per la chiusura della prima edizione della. Una serata per raccontare il senso più vero dell’iniziativa, ripercorrere tra immagini e parole questi otto giorni di evento (dall’11 al 18 dicembre) e, perché no, dare l’appuntamento all’anno prossimo."- ha esordito il direttore artistico- "”. Un plauso al lavoro fatto è arrivato anche dalla Regione Puglia, rappresentata da, direttore del Dipartimento Turismo, Economia della cultura e Valorizzazione del territorio. “" - ha detto - "”. Il riferimento è, ovviamente, ai temi affrontati nel corso delle proiezioni, ben 120 nel giro di soli cinque giorni, che sono state spesso occasione anche di dibattito. Alla serata, poi, non poteva certo mancare l’assessore alla cultura del comune di Taranto,. “"" - ha sottolineato nel corso del suo intervento - "".E, a raccontare Taranto, ci hanno anche pensato alcuni giovani filmakers, che hanno partecipato al contest promosso per l’occasione.da 1000 euro adcon il suo documentario “”. Per lui anche un’opera in ceramica realizzata dalla Bottega “La Terra Incantata" dei fratelli Spagnulo di Grottaglie. E forse, per la prima volta in Italia, un premio avrà un nome femminile. ""- ha spiegato Mongell i- ""., invece, perdell’istituto Cabrini, anche loro selezionate da una giuria qualificata presieduta dall’attore e regista Alfredo Traversa.Infine, i tanti ospiti, a cominciare dall’omaggio alla sua città di uno straordinario attore. Insieme a lui, i registi esordienti nel lungometraggio Fabio Guaglione e Fabio Resinaro che hanno presentato alcuni trailer del film di genere “”, l’attore e regista Eugenio Cappuccio (solo per fare qualche esempio, suoi i film “”, con Giorgio Pasotti e Cristiana Capotondi, “” con Fabio Volo e Anita Caprioli, “” con Emilio Solfrizzi e Belén Rodríguez), lo scrittore Mario Desiati, che ha pubblicato con Einaudi il suo nuovo libro, “ai primi posti nelle classifiche nazionali.La Mostra del Cinema è stata anche occasione per ricordare la figura di, nel 50° anniversario dalla morte, grazie all’iniziativa dell’associazione “La Bottega delle Idee” che ha promosso una prima nazionale, un libro catalogo e una mostra interamente dedicata all’artista.