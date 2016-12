I vincitori dell'ArTelesia Film Festival 2016

19/12/2016, 17:25

Si è concluso l'2016, il festival dedicato al cinema socialeIl red carpet ha accolto gli attori ospiti, i registi professionisti ed emergenti e gli sceneggiatori.Ad aprire la serata ila “” di Fabiana Antonioli, A premiare la regista torinese è stato Franco Mucci, Sindaco di San Lupo, uno dei paesi coinvolti negli eventi della Banda del Matese. La, sempre per la sezione film è stata attribuita a “” di Viviana Lentini "". Presente il protagonista e produttore Simone Pulcini.Ilè stato attribuito a “” di Michele Bertini Malgarini ee a “” di Agnes Vialleton. Presente il protagonista Mathieu Bisson.Per la sezioneilè stato attribuito a “” di Maurizio Rigatti. La Mefite, statuetta del Festival, è stata consegnata a Lucia Marotta, Presidente di Animass Onlus, Associazione che si occupa di promuovere la ricerca sulla Sindrome Sjogren, malattia rarissima dalla quale la stessa Marotta è affetta da anni. Presente la protagonista Daniela Poggi, che ha presentato in anteprima il film “” di Ciro Formisano che la vede nei panni di una sessantenne costretta a mendicare per sopravvivere. La, sempre per la stessa sezione, è andata a “” di Alessandro Porzio. Presenti i protagonisti Fabio Palmisano e Angela Curri, attrice anche del corto “” e nota al grande pubblico come la Bea della famosa fiction “i”. Ilfilm è stato attribuito ad Alessandro Riccardi.Tra gli altri ospiti l’attrice diversamente abile Antonella Ferrari che ha proposto il promo del suo ultimo lavoro teatrale “”, Serena Jansiti beneamina del pubblico per le sue brillanti interpretazioni in diverse fiction tra le quali “”, “”, “”, Elisabetta Pellini, tra le protagoniste del nuovo film di Max Nardari “”. E’ dello stesso regista “” con Simone Moil cortometraggio più votato dagli studenti e dai docenti che hanno partecipato, in qualità di Giurati al Social Film Festival Artelesia.Per la sezione, gli studenti del Liceo Ugo Foscolo di Albano laziale hanno ricevuto il. Presenti le Istituzioni nelle persone del Sindaco di Benevento, Clemente Mastella, dell’Assessore alla cultura Oberdan Picucci, dell’Assessore Amina Ingaldi, Delegata alle Politiche per la famiglia, l’infanzia e la Scuola, Patrizio Maio, Delegata alle Politiche Sociali che hanno premiato i vincitori delle diverse sezioni del concorso.Alla manifestazione ha partecipato come ospite anche il Direttore di GiffoniFfilm Festival premiato da Clemente Mastella accompagnato dalla Moglie Sandra Lonardo. Il Sindaco si è soffermato sul valore artistico e culturale oltre che sociale dell’evento, che può essere annoverato tra le iniziative di pregio che favorendo il turismo culturale contribuiranno a valorizzare la città. Claudio Gubitosi ha ringraziato il Sindaco, l’organizzazione e soprattutto Francesco, il quale dopo essere stato ospite del Giffoni nel 2007 con il cortometraggio “” ha scoperto quanto il mezzo cinematografico possa diventare veicolo di messaggi sociali insistendo anche sulla possibilità di portare la disabilità sul grande e piccolo schermo non come “caso” ma come parte della quotidianità ““. E’ questo il messaggio che Francesco cerca di diffondere da anni, anche attraverso il Festival. Presente anche Angelo Moretti coordinatore della Caritas diocesana di Benevento e promotore di progetti che possano favorire l’autonomia delle persone disabili.La serata si è svolta all’insegna dell’eleganza e del buon gusto regalando momenti di emozione e di arte grazie alla voce di Maura Minicozzi e delle musiche del Bufis trio Manouche e all’intervento coreografico di Danilo di Leo, ballerino del San Carlo di Napoli.