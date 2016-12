I POOH. L'ULTIMO CONCERTO - Le sale UCI

19/12/2016, 16:39

Il 30 dicembre alle 20.15 in 41 multisale del circuito UCI Cinemas sarà proiettato "", il film concerto distribuito da Nexo Digital dedicato all’ultima performance insieme di Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Stefano D’Orazio, di nuovo accanto a Riccardo Fogli. Con i loro 100 milioni di dischi venduti e successi straordinari come Chi Fermerà la Musica, Piccola Katy e La Donna del Mio Amico, sembrava che i Pooh avessero già raggiunto l’apice del successo, ma con quest’ultimo tour stanno polverizzando ogni record. È la prima volta che una band decide di chiudere la propria carriera con un concerto trasmesso in diretta via satellite sul grande schermo. La città prescelta per l’evento è Bologna, città che ha visto nascere la band 50 anni fa e dove si terrà una festa senza precedenti con una carrellata dei brani storici dei Pooh, che promettono di chiudere in grande stile la loro lunghissima carriera.Le multisale che proietteranno "" il 30 dicembre alle 20.15 sono: UCI Ancona, UCI Arezzo, UCI MilanoFiori, UCI Molfetta (BA), UCI Bicocca (MI), UCI Meridiana Casalecchio di Reno (BO), UCI Cagliari, UCI Campi Bisenzio (FI), UCI Casoria (NA), UCI Certosa (MI), UCI Montano Lucino (CO), UCI Curno (BG), UCI Ferrara, UCI Firenze, UCI Fiume Veneto (PN), UCI Fiumara (GE), UCI Lissone (MB), UCI Cinepolis Marcianise (CE), UCI Venezia Marcon, UCI Messina, UCI Mestre, UCI Showville Bari, UCI Moncalieri (TO), UCI Parco Leonardo (RM), UCI Perugia, UCI Piacenza, UCI Pioltello (MI), UCI Porta di Roma, UCI Porto Sant’Elpidio (FM), UCI Reggio Emilia, UCI RomaEst, UCI Romagna Savignano sul Rubicone (FC), UCI Sinalunga, UCI Torino Lingotto, UCI Verona, UCI Pesaro, UCI Senigallia (AN), UCI Alessandria, UCI Catania, UCI Palermo, UCI Villesse