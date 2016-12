"El Lugar de las Fresas": da marzo 2017 in 22 città del Mondo

24/12/2016, 15:53

Proseguono le proiezioni del film documentario di Maite Vitoria Daneris, "" (Italia-Spagna, 2013, 90') prodotto da Maite Vitoria Daneris Film con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte - Piemonte Doc Film Fund.Il film verrà proiettato il mese di marzo 2017 in 22 città del mondo in 12 paesi diversi.Sono confermate le proiezioni presso la sede dell'Istituto Cervantes nelle seguenti città:Albuquerque, Algeri, Belgrado, Brasilia, Casablanca, Curitiba, Manila, Monaco di Baviera, New Delhi, Pechino, Porto Alegre, Rabat, Recife, Rio de Janeiro, Salvador, San Paulo, Shanghai, Sofia, Tangeri, Tetouan, Tokyo e Vienna.Il film sarà sottotitolato al cinese, giapponese, portoghese e bulgaro, in aggiunta alle versioni esistenti in italiano, castigliano, inglese e francese.