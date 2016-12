BOX OFFICE - Trionfa "Rogue One: A Star Wars Story"

19/12/2016, 15:26

Antonio Capellupo



Dal 12 al 18 Dicembre la Forza trionfa anche al botteghino.di Gareth Edwards è stato il film più visto in sala con un incasso di € 3.080.317 e 409.800 fan della serie sci-fi.Seconda posizione per "" di Tim Burton con € 1.010.058 e 145.760 spettatori.Chiude il podio "" di Clint Eastwood che aggiunge altri € 972.443 con 243.214 accessi.Tanti gli italiani in Top10, a partire dal quarto posto con "" di Fausto Brizzi che ha totalizzato € 923.625 con 136.040 presenze.Un gradino più in basso per "" di Luca Miniero che incassa € 782.464 grazie a 219.195 amanti della commedia.Sesta posizione per "" di Volfango De Biasi con € 720.222 e 109.252 accessi.Settimo posto per "" di Aldo, Giovanni e Giacomo e Morgan Bertacca, che totalizza € 640.547 grazie a 93.081 amanti del trio.Ultimo italiano in Top10, in ottava posizione, "" di Federico Marsicano che aumenta il suo incasso totale con € 384.622 e 118.426 spettatori.