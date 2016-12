Ilaria Iannuzzi Miss Cinema a Miss Universe Italy

19/12/2016, 15:01

Inarrestabile destino benevolo questo della bellissimaA 19 anni ha bruciato molte tappe.E' stata eletta piu' volte miss,ha fatto tv,moda e pubblicita e per il manager che l'ha lanciata Rosario Porzio 'Ha qualcosa di magico attorno a se',piu' giusta delle colleghe coetanee '.Affascinante,sexy,la Iannuzzi sembra destinata a grandi cose sotto le benevoli ali della sua agenzia di Pozzuoli la 'EMANAGEMENT' che la segue da due anni.'Sono al settimo cielo' esclama l'incantevole attrice.Dopo tante belle cose fatte anche il titolo di Miss Cinema a Miss Universe Italy.Una grande soddisfazione.Ringrazio ancora una volta Rosario Porzio per avermi spinto a partecipare a questo prestigioso concorso,devo moltissimo a lui.Un uomo ed un manager onesto e scrupoloso'.Pozzuoli dopo Sophia potrebbe avere Ilaria.Glielo chiediamo.'La Loren?Magari facessi anche l'1% della sua carriera unica'.Ilaria e' stata premiata 'Miss Cinema' a Roma,dal noto attore Paolo Conticini.Ecco il riassunto della giovane carriera di Ilaria:2015 Rosario Porzio la elegge Miss Emanagement ma anche 2015 Miss Athena Lemnia.2015/2016 partecipazione in un ruolo importante ne 'L'Onore e Rispetto 5' fiction tv con Gabriel Garko,2016 Borsa di studio alla Scuola di Cinema di Napoli2016 Premio Modella Internazionale Crociera MSC Isole Greche Ditutto 20162016 Campagna Nazionale 'I Galenici nati in Farmacia 2016/20182016 MISS CINEMA a Miss Universe Italy,seconda classificata assoluta,con la possibilita' di un film negli Usa.