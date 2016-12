Dal 26 al 30 dicembre l’undicesima edizione del Festival del Cinema Invisibile di Lecce

19/12/2016, 13:53

Si svolgerà a Lecce, dal prossimo 26 e fino al 30 dicembre 2016 l’undicesima edizione del “”.Cinque giornate di cultura, emozioni e divertimento dedicate ad appassionati, giovanissimi e famiglie nella location delle Officine Cantelmo, in Laboratorio Urbano di viale De Pietro a Lecce che si animerà di fotogrammi, incontri, approfondimenti.Tre le sezioni previste, a partire dal concorso internazionale “LECCE FILM FEST”, un’ ampia panoramica sul cinema del futuro, con pellicole provenienti da ogni parte del mondo che vedrà in gara anteprime e opere premiate nelle più importanti manifestazioni cinematografiche internazionali. Una ricca selezione di film di durata e genere vario: commedie, fantascienza, thriller, documentari e animazioni, storie commoventi e romantiche.Novità di quest’anno la sezione “Cinema mon amour” con diversi approfondimenti sul mondo del cinema. In avvio, per la gioia di tutti gli amanti del grande schermo, “Hitchcock/Truffaut” film incentrato sul fondamentale incontro tra questi due colossi della storia del cinema.Da non perdere, inoltre, le lezioni “Donne del cinema”, a cura della scrittrice Chiara Ricci, che traccerà un originale percorso su Anna Magnani, Monica Vitti, Diane Keaton e Nicole Kidman; e “Filmare la realtà” con Mattia Epifani, regista salentino, che si soffermerà sulle fasi di realizzazione del documentario d’autore. Nella stessa sezione, gli appuntamenti sulle cinematografie meno note: il cortometraggio “”, vincitore dell’ultima edizione del Festival del Cinema Africano di Milano, il video lirico tutto al femminile “accompagnato dall’intervento dal vivo del coro multietnico “Rapsodia di voci” e, direttamente a Lecce dopo l’anteprima presso la sede ONU di New York, il documentario “”, indagine sul fenomeno migratorio dei popoli africani verso l’Italia.Molto attesa, infine, la sezione “I love music” dedicata ai giganti della musica internazionale. Il primo omaggio sarà per il Duca Bianco, la cui personalità artistica ispirerà l’intera giornata d’apertura: l’artista inglese sarà al centro di un appassionato incontro intitolato “” che vedrà l’intervento del critico Pasquale Stea. La sezione musicale continuerà nelle giornate successive con il commovente “”, Premio Oscar 2016, sulla talentuosa Amy Winehouse, e con l’intenso “” di Martin Scorsese.Altre proiezioni video, mostre e performances completeranno il ricco programma che ogni giorno, dalla mattina a mezzanotte, coinvolgerà spettatori, studenti, operatori culturali e del cinema.L’iniziativa è realizzata dal Cineclub Fiori di Fuoco e dalla Uicc, con il patrocinio e il contributo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo - Direzione Generale Cinema e del Comune di Lecce, e in collaborazione con Coop Alleanza 3.0 e Liceo “Virgilio-Redi” di Lecce e Squinzano.