"L'Ultima Orazione" al Cinema La Compagnia di Firenze

19/12/2016, 13:26

Ha già vinto tanti premi ai principali festival di cinema in Italia; è girato in Toscana; c’è un attore internazionale noto al grande pubblico per aver interpretato il sarto in Gomorra di Matteo Garrone. E’ ironico sulla vita e sulla morte, una commedia nera che strizza l’occhio a quella “all’italiana”. E’ il corto “”, lavoro d'esordio del regista fiorentino, che sarà proiettato alla presenza dell'autore martedì 20 dicembre 2016 alle 21.00 al Cinema La Compagnia di Firenze.Al centro della trama, l’idea di un’agenzia di pompe funebri per un nuovo e rivoluzionario servizio: alterare e migliorare quanto più possibile il ricordo che la persona scomparsa lascia di sé. Con l’aiuto dei suoi collaboratori, il titolare Giorgio Priscoli (interpretato da Salvatore Cantalupo), trasforma vite normali di uomini e donne ordinari in esistenze brillanti o perfino avventurose, e la manipolazione della memoria diventa gioia collettiva e approvazione. Niente è definitivo, nemmeno la morte: nell’atto finale del funerale, durante lo spettacolo di chiusura della vita, viene recitata l’ultima orazione e chi muore ha la possibilità di rinascere nel modo che preferisce, fino a diventare spia, filantropo o eroe. Non è mai detta l'ultima parola!" – racconta il regista – "Il film è prodotto da Rio Film e sostenuto dal Fondo Incoming di Toscana Film Commission.