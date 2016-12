WERNER HERZOG - Rinnovato e arricchito il "Castorino"

20/12/2016, 09:38

Carlo Griseri



, prezioso volume della collana, è stato ri-pubblicato in edizione aggiornata per far fronte alle numerose opere realizzate negli ultimi anni dal prolifico autore tedesco. Operazione importante, che arriva fino agli ultimi due lavori, i recentissimi "" e "".", ha detto di se stesso Herzog, uno dei massimi cineasti viventi, autore di oltre settanta film girati in tutto il mondo.I suoi film “estremi”, spesso a metà strada tra la finzione e il documentario e non di rado segnati da travagliate odissee produttive, hanno dato vita a uno stile tanto riconoscibile quanto inclassificabile. Tra i suoi film:(1972),(1982),(2005),(2009),(2010),(2015),(2016),(2016).Il libro è un’accurata analisi cronologica dell’opera del regista aggiornata agli ultimi lavori del 2016, accompagnata da più di 200 fotogrammi. Grosoli, autore della prima edizione del libro, viene supportato in questa edizione da Elfi Reiter, autrice dei restanti capitoli, nonché degli aggiornamenti alle dichiarazioni della sezione “Herzog, perché fare cinema” e di quelli filmografici e bibliografici.Un perfetto regalo di Natale cinefilo.